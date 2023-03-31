Лукашенко: русские и украинцы не хотят воевать и уже договариваются

Елена Острякова.  
31.03.2023 13:19
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Россия и Украина должны пойти на переговоры без всяких предварительных условий и посредников.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня, зачитывая послание к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и Украина должны пойти на переговоры без всяких предварительных условий и посредников. Об...

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«С одной и другой стороны военные не понимают, за что они воюют. На фронте люди не понимают, за что они завтра должны идти погибать. Мы пережили ту войну, но мы понимали, что защищали свою землю, фашисты жгли все подряд. Это была другая война. И тогда одна сторона понимала, что она выиграет.

Сегодня обе стороны понимают, что добиваться победы нельзя. Украинцы считают, что они победят. Это глупость. Невозможно победить ядерную державу. Если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадом России, будет применено самое страшное оружие. Этого допустить нельзя», – сказал Лукашенко.

Он утверждает, что военные с обеих сторону уже начали договариваться.

«Но опасно третье. Эти люди, которые не понимают, за что воюют, на линии соприкосновения договорятся. Сдаю вам инсайдерскую информацию: это уже началось. Командиры рот, взводов, комбаты начинают договариваться. Доходит до того, что украинцы сообщают россиянам: вот в этом квадрате завтра будет нанесен удар. Россияне уходят. Удар нанесли – вернулись. И наоборот.

Люди на фронте не хотят воевать. Националистов, нацменов и фашистов уже нет, к сожалению – это тоже были люди. Воюют мобилизованные, необразованные, необутые и неодетые, часто голодные. Они не хотят воевать, потому что не понимают, за что воюют», – считает президент РБ.

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