Лукашенко с 2014 года готовится воевать с Россией

10.01.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусская армия «нарастающими темпами» готовится к противодействию «тактике, которую Россия использовала в Крыму и на Донбассе».

Об этом в эфире «Еврорадио» заявил белорусский военный эксперт, националист и либерал Егор Лебедок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К противодействию тактическим методам: захвату зданий, применению иррегулярных сил, беспилотных комплексов, – наша армия готовится с 2014 года нарастающими темпами. По крайней мере, силы специальных операций, которые предполагаются к применению в ситуациях, близких к Крыму, отрабатывают это часто, хорошо и на современном уровне», – утверждает Лебедок.

При этом он уверен, что в случае реализации гипотетического «крымского сценария» президент Белоруссии Александр Лукашенко отдаст приказ на силовой вариант противодействия.

«Приказ Лукашенко скорее всего отдаст. Потому что для него важно поддержание собственной власти. Учения по деблокированию зданий, по деблокированию масс проводятся еще с 14-го года. И в РОВД, и силами специальных операций, даже общевойсковые подразделения этим занимаются. Учения по боям в городах стали сейчас очень активно проводиться. Созданы полигоны. Это говорит о том, что угроза, аналогичная крымскому и донбасскому сценариям, понятна», – рассуждает Лебедок.

Вместе с тем, либеральный эксперт посетовал на то, что «в авторитарной системе решения принимаются долго». Другой «опасностью» является нежелание белорусов противодействовать «оккупантам».

«Что касается перехода военнослужащих на сторону вероятного противника, то тут сложно сказать. В Интернете много панических настроений, что все офицеры лягут под Россию. Я так не считаю. Точно вам никто об этом не скажет, даже если исследования и проводились», – осторожно резюмирует Лебедок.