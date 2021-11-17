Лукашенко с 2019 года снабжал Киев углём, перепродавая из Донбасса

Украина закупает уголь, добытый в шахтах республик Донбасса, используя при этом схему доставки через Белоруссию.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил бывший житель Тореза Донецкой области, олигарх Виталий Кропачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кропачева, при этом этот уголь покупается под видом российского.

«Сегодня есть часть угля, назовем это российский уголь, якобы это российский уголь. До последнего момента это были поставки на Центрэнерго.

С 16-го по 19-й год, когда была закрыта зона АТО, когда полностью прекратили сообщение, мы получили следующее – генерация Украины закрывалась только производством местного угля.

С 19-го года пошли белорусские схемы. Белорусская схема заключается в следующем: это документ», – заявил Кропачев.