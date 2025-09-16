Лукашенко с бокалом шампанского высказался о беспилотниках над Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высмеял власти Польши за панику, которую они подняли из-за залета на свою территорию небоевых беспилотников.

Сегодня на церемонии вручения госнаград он заявил, что Белоруссия не имеет к этим дронам никакого отношения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы мы так, как они воюют, выли после каждого залета к нам бесплотников со стороны Украины, России, через Польшу, Литву… Мы никогда этого не делали. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям. Если они взвыли после того, как мы половину беспилотников сбили, не зная, чьи они. Сбили и все. Несколько штук мы не смогли поразить», – сказал Лукашенко.

Он предположил, что за польской истерикой кроется какая-то провокация.

«Мы затратили огромные средства, чтобы сбить беспилотники, которые летели не к нам, а в Польшу. И им сообщили, сколько, куда летит. Работайте. Тем не менее пакостят. Значит, у них есть какие-то замыслы. Мы должны их разгадать. Мы разгадали. И должны этому противостоять, никому ничего не объясняя», – сказал Лукашенко.

Лидер Белоруссии призвал «научиться отклонять от цели любой беспилотник, работающий на любой частоте», и тогда «целая эра уйдет в небытие и мы перестанем молиться на эти беспилотники».

В заключении Лукашенко поднял тост за военных и милицию.

«Сквозь лихие ветра истории, сквозь бури огневые, через грохот канонад, визги беспилотников и визги дегенеративных политиканов — нас ведёт Вождь Александр Григорьевич Лукашенко», – откликнулся на событие телеведущий Григорий Азаренок в своем тгк.

