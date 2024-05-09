Лукашенко с Шойгу и китайский акцент на Параде Победы в Москве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Парад Победы начинался сегодня под майским снегом, но когда министр обороны Сергей Шойгу объехал расчеты войск, выглянуло солнце и светило все время, пока выступал президент России Владимир Путин.

Он начал с того, что обвинил Запад в попытках исказить правду о Второй мировой войне.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев. Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию всё новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития», – сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников, особо отметив мужество народа Китая, сражавшегося против агрессии милитаристской Японии.

«Россия будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам», – заявил президент.

В этом году в параде Победы на Красной площади приняли участие более девяти тысяч человек, около 75 единиц военной техники и авиация.

Журналист-иноагент и русофоб Дмитрий Колезев лицемерно посетовал в своем тг-канале, что на параде в Москве было «мало техники».

«Из танков был только музейный Т-34, за ним пошли военные внедорожники «Тигр» и бронированные грузовики «Урал», бронированные «Камазы», санитарные автомобили «Линза», «Искандер-М», С-400 «Триумф», две стратегические ракеты «Ярс» и три бронетранспортера «Бумеранг». Ни танков, ни «Панцирей», ни самоходной артиллерии, ни РСЗО. Вся механизированная наземная часть парада заняла четыре минуты. Для сравнения, в 2021 году она шла около 15 минут», – написал Колезев.

Иноагент не понял, что главными на параде сегодня были люди. Под знамёнами боевых частей, которые в годы Великой Отечественной освобождали Донецк, Запорожье, Николаев и Одессу, по Красной площади прошли участники спецоперации. Во главе строя – подполковник Евгений Хабаров, в составе расчета семь героев России и 24 кавалера ордена Мужества.

Десантники ВДВ, маршируя по брусчатке, скандировали «За Донбасс!».

«Трибуны то засыпала снежная крошка, то выглядывало солнце и пороша под ногами начинала таять, и потом снова темнело и валил снег, и снова выходило солнце. Но это “Ура!”, услышанное вживую стоит всего. От него расходиться такое эхо, в котором слышны отголоски таких же выкриков солдат Великой Отечественной. И они несутся не откуда-то издалека, они живут в нас. Очень ждала бойцов СВО. В них крепче всего эта связь», – поделилась ощущениями от парада член Совета по правам человека Марина Ахмедова.

Главными гостями на трибуне стали ветераны войны. Один из них полковник Евгений Куропатков все время что-то рассказывал президенту Путину.

Вместе с главой Российского государства на трибуне находились президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. А также президент Кубы, Гвинеи-Бисау и Лаоса.

«На военном параде в Москве – лидеры всех стран Центральной Азии и президент Белоруссии. То, что осталось в близком контуре России. Интересно, что в выступлении Путин среди союзников в войне упомянул только Китай», – отметил политтехнолог Евгений Минченко.

После парада главы государств возложили цветы к Вечному огню в Александровском саду. На переходе Путин общался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, с с казахским и узбекским коллегами.

«Если вы потеряли Александра Лукашенко на пути от Красной площади до Вечного огня. Мол, не был рядом с Путиным. Он шел с Шойгу, и это гораздо интереснее в нынешней ситуации», – написал корреспондент RT Константин Придыбайло.

После церемонии возложения Путин и Лукашенко рассказали, что общались всю ночь накануне праздника, обсуждая с министром обороны и главой генштаба обстановку на линии соприкосновения.

«Смысл парада победы прост – Россия непобедима. Россия победит любого самого сильного врага», – написал политолог Сергей Марков.

«Ощущение нашей общей Победы буквально сшивает поколения суровой нитью памяти. Как шелуха облетает наносное, придуманное, искаженное. Умышленно забытое проступает отчетливым рисунком даже после разрушения очередного памятника. Вопреки этому разрушению, а, может, даже и благодаря», – считает его коллега Алексей Мухин.