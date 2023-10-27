Лукашенко: С Украиной справимся, обстановка патовая
Украина будет вынуждена согласиться на переговоры.
Об этом президент Белоруссии Александо Лукашенко заявил журналистам во время посещения Минского района, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С Украиной справимся. Вы видите, они мечутся – украинцы. И даже если американцы будут им помогать (они уже намекают – не беспредельно), думаю, что умных людей немало в Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Переговоры о чем – о земле и о мире. Киев будет ставить вопросы по Восточной Украине, Донбассу, Крыму, но за столом переговоров», – сказал президент.
По его оценке, сейчас на фронте патовая ситуация.
«Никто не может ничего сделать. Украинцы попробовали контрнаступ – не получилось. Недавно в районе Авдеевке Россия попробовала надавить. Погибло немало людей. Не получилось. Стоят лоб в лоб насмерть, окопавшись. Гибнут люди, перемалываются. Но Россия – это 140 млн, а там 20 оставалось на начало войны, и все бегут, бегут. Воевать никто не хочет», – сказал Лукашенко.
Он полагает, что США продолжат поставлять на Украину оружие, но его уже некому будет брать в руки.
«Самое опасное для Украины – оружие будет, но воевать будет некому. Мы же видим, что там происходит. В начале эти, знаете, идеологически воспитанные, нацмены настоящие – они воевали. Где они? Они все погибли практически или калеками остались. Сейчас хватают на улицах, в штурмовые отряды ставят с оружием, и на баррикады, где россияне сидят до зубов вооруженные. Назад не повернешь – заградотряд», – сказал Лукашенко
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