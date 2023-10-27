Лукашенко: С Украиной справимся, обстановка патовая

Елена Острякова.  
27.10.2023 22:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 689
 
Белоруссия, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Украина будет вынуждена согласиться на переговоры.

Об этом президент Белоруссии Александо Лукашенко заявил журналистам во время посещения Минского района, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина будет вынуждена согласиться на переговоры. Об этом президент Белоруссии Александо Лукашенко заявил журналистам...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«С Украиной справимся. Вы видите, они мечутся – украинцы. И даже если американцы будут им помогать (они уже намекают – не беспредельно), думаю, что умных людей немало в Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Переговоры о чем – о земле и о мире. Киев будет ставить вопросы по Восточной Украине, Донбассу, Крыму, но за столом переговоров», – сказал президент.

По его оценке, сейчас на фронте патовая ситуация.

«Никто не может ничего сделать. Украинцы попробовали контрнаступ – не получилось. Недавно в районе Авдеевке Россия попробовала надавить. Погибло немало людей. Не получилось. Стоят лоб в лоб насмерть, окопавшись. Гибнут люди, перемалываются. Но Россия – это 140 млн, а там 20 оставалось на начало войны, и все бегут, бегут. Воевать никто не хочет», – сказал Лукашенко.

Он полагает, что США продолжат поставлять на Украину оружие, но его уже некому будет брать в руки.

«Самое опасное для Украины – оружие будет, но воевать будет некому. Мы же видим, что там происходит. В начале эти, знаете, идеологически воспитанные, нацмены настоящие – они воевали. Где они? Они все погибли практически или калеками остались. Сейчас хватают на улицах, в штурмовые отряды ставят с оружием, и на баррикады, где россияне сидят до зубов вооруженные. Назад не повернешь – заградотряд», – сказал Лукашенко

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть