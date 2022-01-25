Лукашенко: С Украиной у нас не лучше, чем с поляками – мы готовы ко всему

Главная угроза безопасности Белоруссии в текущем моменте исходит от Украины.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения госпремий и дипломов академика и члена-корреспондента ученым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня гвалт: учения, учения, учения. Единственное, чтоб вы понимали, совпали эти учения с формированием на юге некоего контингента белорусских вооруженных сил. Я вынужден это делать, потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками. И оттуда в основном идет.

Из сотни случаев, когда мы задержали оружие, только один был через Россию. Все оружие и боеприпасы шли с Украины. Это доказано, задержаны люди, они признались – где покупали, где брали, кто их финансировал. Они несли сюда взрывчатку.

Хорошо, мы задержали мерзавцев этих. А если бы нет? Поэтому с Украиной, к большому нашему сожалению нам непросто. И нам надо ускоренным вариантом создавать там соответствующую группировку, чтобы прикрыть почти 1,5 тыс км границы. И эта работа, которую мы запланировали давно, совпала с учениями, о которых мы с Путиным договорились еще в прошлом году на юге провести», – сказал Лукашенко.