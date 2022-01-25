Лукашенко: С Украиной у нас не лучше, чем с поляками – мы готовы ко всему
Главная угроза безопасности Белоруссии в текущем моменте исходит от Украины.
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения госпремий и дипломов академика и члена-корреспондента ученым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня гвалт: учения, учения, учения. Единственное, чтоб вы понимали, совпали эти учения с формированием на юге некоего контингента белорусских вооруженных сил. Я вынужден это делать, потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками. И оттуда в основном идет.
Из сотни случаев, когда мы задержали оружие, только один был через Россию. Все оружие и боеприпасы шли с Украины. Это доказано, задержаны люди, они признались – где покупали, где брали, кто их финансировал. Они несли сюда взрывчатку.
Хорошо, мы задержали мерзавцев этих. А если бы нет? Поэтому с Украиной, к большому нашему сожалению нам непросто. И нам надо ускоренным вариантом создавать там соответствующую группировку, чтобы прикрыть почти 1,5 тыс км границы. И эта работа, которую мы запланировали давно, совпала с учениями, о которых мы с Путиным договорились еще в прошлом году на юге провести», – сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что главная цель предстоящих российско-белорусских учений «Союзная решимость» – укрепление безопасности Белоруссии.
«Это нам надо, а не России. В результате этих учений мы будем видеть, где и какие части нам надо сосредоточить. Я был в Лунинце. Ожидал увидеть развалюху, а это супераэродром военный, оставшийся от Советского Союза. Мы не развалили эту инфраструктуру, и она сегодня востребована.
И потом, кому какое дело, где мы, когда и с кем. Мы что, незаконно проводим эти учения? И это демонстрация нашей силы. Они должны видеть, что мы не одни. И мы будем защищаться, если нам это нужно. Не думайте, что мы нагнетаем обстановку, что нам нужна эта война. Не нужна, но если случится, наши военные должны быть готовы ко всему», – заключил Лукашенко.
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