Лукашенко сам не верит, что кто-то приедет к нему на парад

05.05.2020, Москва, Елена Острякова

Руководители государств должны собраться 9 мая в Минске, поскольку Белоруссия – самая пострадавшая в ходе Второй мировой войны республика.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал журналистам сегодня во время посещения полигона Академии наук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь надо было собраться, а тем более сейчас. Я, пользуясь случаем, публично приглашаю всех глав государств хотя бы бывшего Советского Союза приехать в Минск и побыть на этом параде.

Как отреагируют, не знаю, но думаю, что слишком далеко зашли, и так быстро к 9 мая оттуда не выйти, если уж абсолютно откровенно говорить. Будем надеяться, что кто-то рискнет и приедет. Не приедут – мы сами, как обычно, проведем парад», – заверил Лукашенко.

Он уточнил, что имеет в виду только руководителей государств, поскольку уверен – рядовые граждане бывших советских республик съедутся в Минск, чтобы посмотреть парад.

Сегодня в администрации президента Молдовы Игоря Додона сообщили, что он не сможет приехать в Минск 9 мая, однако надеется сделать это 19 мая, чтобы принять участие в саммите глав Евразийского экономического союза (ЕАЭС).