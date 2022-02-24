Лукашенко: Самое страшное на Украине может быть еще впереди

Новости Украины

Граница Белоруссии и Украины была абсолютно не защищена на момент начала спецоперации Вооруженных сил России.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с военными, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С нашей стороны усилена государственная граница Украины – вместо двух человек в наряде, пять: пулеметчик, автоматчик, гранатометчик и двое инструкторов с собакой. А с украинской стороны никого нет. Разбежались. Кого там было атаковать? К моменту начала операции с той стороны не было пограничников. Все факты говорят о том, что они хотели этого конфликта. Они ничего не делали, чтобы предотвратить его. Устами нашего министра обороны им в 2.30 было сообщено по пунктам, что надо сделать. Не сделали. Значит, хотели этой войны», – сказал Лукашенко.

Он полагает, что все еще есть шанс избежать полномасштабной войны, если Украина сядет за стол переговоров с Россией и примет все ее условия.

«Надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни. Вы понимаете, если, не дай Бог, начнется наземная операция… Там еще ракетами и прочим стреляют то по нефтебазам, то по инфраструктуре военной – боеприпасам и складам, якобы уже и подавлена вся инфраструктура. Она всем была известна, и России в том числе. Так вот, при наземной операции – единственный выстрел, и погибнет хоть один человек – это начнется полномасштабная война. Этого нельзя допустить. Дверь не захлопнута. Нужно сесть за стол переговоров и выполнить все условия России», – сказал Лукашенко.