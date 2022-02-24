Лукашенко: Самое страшное на Украине может быть еще впереди

24.02.2022  15:45 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Белоруссия, Россия, Украина
Новости Украины

Граница Белоруссии и Украины была абсолютно не защищена на момент начала спецоперации Вооруженных сил России.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с военными, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Граница Белоруссии и Украины была абсолютно не защищена на момент начала спецоперации Вооруженных сил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«С нашей стороны усилена государственная граница Украины – вместо двух человек в наряде, пять: пулеметчик, автоматчик, гранатометчик и двое инструкторов с собакой. А с украинской стороны никого нет. Разбежались. Кого там было атаковать? К моменту начала операции с той стороны не было пограничников. Все факты говорят о том, что они хотели этого конфликта. Они ничего не делали, чтобы предотвратить его. Устами нашего министра обороны им в 2.30 было сообщено по пунктам, что надо сделать. Не сделали. Значит, хотели этой войны», – сказал Лукашенко.

Он полагает, что все еще есть шанс избежать полномасштабной войны, если Украина сядет за стол переговоров с Россией и примет все ее условия.

«Надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни. Вы понимаете, если, не дай Бог, начнется наземная операция… Там еще ракетами и прочим стреляют то по нефтебазам, то по инфраструктуре военной – боеприпасам и складам, якобы уже и подавлена вся инфраструктура. Она всем была известна, и России в том числе. Так вот, при наземной операции – единственный выстрел, и погибнет хоть один человек – это начнется полномасштабная война. Этого нельзя допустить. Дверь не захлопнута. Нужно  сесть за стол переговоров и выполнить все условия России», – сказал Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть