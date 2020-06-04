Лукашенко считает, что Россия «оттяпала Крым»

04.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически обвинил Россию в силовом захвате Крыма.

Об этом он упомянул, перечисляя проблемы стран СНГ, которых избежала Белоруссия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видите, что нас на части разрывают. Единственная постсоветская страна, которая не видела горя.

И некоторым белорусам кажется, что это далеко Украину разрушили. Идет война. Оттяпали часть территории. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам: Приднестровье и западная часть…

Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории: сначала Абхазию, потом Южную Осетию», – сказал Лукашенко.

Он позитивно оценил опыт среднеазиатских республик по силовому подавлению народных волнений и пообещал, что тоже «не отдаст страну».

«Никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес входил в столицу Таджикистана Душанбе для того, чтобы навести порядок. Сколько погибло там людей. Как с бородачами боролись. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер — на коленях стояли, рыдали, плакали.

Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Ну, так мы напомним!» – сказал Лукашенко.