Лукашенко считает «естественными» альтернативы российским санкциям и нефти

04.10.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссия готова поставлять на Украину топливо, произведенное из российской нефти, в обход российских санкций.

Об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Форуме регионов двух стран в Житомире, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Полагаю, что в дальнейшем надо поддерживать совместные проекты в этой области», – сказал Лукашенко.

Лукашенко также заявил о готовности вместе с Украиной искать поставки нефти, альтернативные российским.

«Я не хочу скрывать, но и не очень-то буду раскрывать содержание наших переговоров в узком составе, но мы сегодня прорабатываем альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков. Большая часть наших переговоров была посвящена этой теме. Мы договорились, что в этом направлении мы не просто будем прорабатывать варианты, а будем непосредственно действовать», – сказал Лукашенко.

Он полагает, что «это вполне естественно и не направлено против каких-то других стран».

«Это необходимость. Это, если хотите, нынешняя безопасность двух государств», – сказал белорусский президент.

Напомним, в сентябре Белоруссия поставила на Украину 30 тыс тонн дизельного топлива. Дефицит на украинском рынке возник из-за ограничений на поставку нефтепродуктов, которые ввела Россия с 1 июня. Ради того, чтоб оказать «братскую помощь», белорусский Мозырский НПЗ даже отложил плановый ремонт.

Ранее западные СМИ сообщили о том, что «Белорусская нефтяная компания» наняла лоббиста Дэвида Генкарелли, чтобы получить лицензию на закупку американской сырой нефти, чтобы диверсифицировать импорт и снизить зависимость от России. Кроме того стало известно о том, что представители Минска ведут переговоры о поставках нефти в Азербайджане и Казахстане. Впрочем, эксперты утверждают, что любая нефть будет дороже российской из-за логистики.