Лукашенко сделает обрезание уникальной системе Мишустина

17.04.2021, Москва, Елена Острякова

Александр Лукашенко, на самом деле, не заинтересован в реальной унификация систем налогообложения России и Белоруссии, поскольку это вскроет контрабандные схемы режима в минске.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera рассказал заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мишустин, как человек исполнительный, ухватился за то, что белорусы проявили интерес к его налоговой системе. Система, которую он создал, не имеет прецедентов в мире. Это полная цифра и очень прозрачная. Огромная часть российской экономики вышла наружу, и ей стало выгодней.

Для белорусов она интересна для взимания денег у мелкого и среднего бизнеса. Но если ее ввести в полном формате, сразу вылезают на поверхность контрабандные терминалы, система увода денег от экспорта нефтепродуктов, вся механика хозяйствования лукашенковских олигархов.

Лукашенко эта система нравится своей доступностью и четкостью, но он ее ждет обрезанной – не касайтесь моего хозяйства. Получится ли так сделать? Я не думаю», – сказал Суздальцев.

Напомним, что в конце 2019 года Александр Лукашенко дважды отказался подписывать дорожные карты по интеграции двух государств, предусматривавшие, в том числе, введение общей налоговой системы. Сейчас, после того, как Кремль помог подавить Беломайдан, Лукашенко обещает, что документы будут подписаны осенью.