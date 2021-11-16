Лукашенко сделал Меркель предложение по развязке миграционного кризиса

У Белоруссии есть план, как противодействовать 20 тысячам польским военным, сосредоточенным на границе для недопущения мигрантов с Ближнего Востока.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по итогам своего разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна – ни Европейскому Союзу, ни Беларуси. И допустить эскалации, как бы кому-то этого ни хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем. Да мы никогда и не шли на эту эскалацию. Я только что сказал, что на границе с той стороны около 20 тыс. вооруженных людей. Мы не развернули ни одного взвода, ни одной роты – военных – там, на границе. Такого приказа главнокомандующий вооруженными силами армии не отдавал. Но планы противодействия любой агрессии с их стороны мы имеем. Такую команду министру обороны и другим генералам, силовым структурам я отдавал», – сказал Лукашенко.

При этом он проинформировал канцлера, что 4681 мигрант был выдворен с территории Белоруссии. Среди них 3042 иракца, 696 иранцев, 487 сирийца, 19 афганцев, 215 египтянина, 242 ливийца.

«Те, кто законно приезжает в Беларусь, мы их здесь принимаем. Так же, как и в любой другой стране. У кого хоть малейшее нарушение закона – в самолет и обратно. Вот таких около 5 тыс. на сегодняшний день. Я проинформировал канцлера Германии по этому вопросу», – сказал Лукашенко.

Он уточнил, что сделал Меркель предложение по развязке ситуации.

«Не буду его сейчас конкретизировать. Мы договорились с Меркель, что мы не будем пока об этом говорить конкретно. Она попросила время, паузу для того, чтобы обсудить это предложение с членами ЕС. В ближайшее время мы переговорим еще раз по этому вопросу. И я уже сказал, что мне хотелось бы услышать ответ на мое предложение Меркель по развязке этого конфликта», – сказал Лукашенко.