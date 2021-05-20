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20.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Интернет, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ
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Лукашенко сделал «многовекторным» разогнанный белорусский сайт Tut.by

Белорусские власти хотят передать софт и домен самого популярного в стране сайта Tut.by российским...

Белорусские власти хотят передать софт и домен самого популярного в стране сайта Tut.by российским собственникам.

Об этом в эфире российской либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил соучредитель портала Tut.by Кирилл Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть версия, что идут переговоры, как ни странно, с российской стороной, идет зачиска белорусского поля и освобождение его для вашей пропаганды, для российской новостной повестки», – утвердает Волошин.

Напомним, во вторник в редакции Tut.by прошли обыски по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Наблюдательный совет Парка высоких технологий лишил ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» статуса резидента. Министерство информации Белоруссии заблокировало портал.

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