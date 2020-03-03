Лукашенко сделал ставку на кредиты США и «братскую Украину»

03.03.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии рассчитывает получать из США нефть и дешевый кредит на строительство инфраструктуры, альтернативной нефтепроводу «Дружба» из России.

Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С госсекретарем я на эту тему говорил – помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили $1 млрд для строительства объектов логистики, то есть, для поставки нефти. В том числе мы, можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики. Где-то нам надо пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И $100-120 млн мы сами найдем на эти перемычки», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

Американскую нефть белорусский лидер собирается перерабатывать на Новополоцком НПЗ, а полученные нефтепродукты продавать на рынки Эстонии, Латвии и Литвы. По поводу второго Мозырского НПЗ у Лукашенко другие планы.

«Рынок юга – братской нам Украины, да и Европы – это премиальный рынок. Мозырский завод производит, это я знаю от водителей с Украины, они с удовольствием получают наш бензин, дизельное топливо. Мы могли бы поставлять из альтернативных источников нефть через Украину по трубе Одесса-Броды. Мы можем работать вместе, договориться с украинцами и странами юго-востока Европы, и поставлять продукты на этот рынок через порт Европы», – сказал Лукашенко.

Белоруссия переживает острый дефицит с поставками нефти после того, как не смогла договориться с российскими поставщиками. Это произошло после отказа Лукашенко подписывать документы об интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

США уже снабжают соседнюю Польшу по демпинговым ценам газом, однако взамен Варшава следует антироссийскому курсу, напоминает эксперт рынка энергетики Рустам Танкаев.

«Белоруссия просчитывает вариант поставок нефти из США. Но рассчитывать, что американцы будут поставлять Минску дешевую нефть, конечно, нельзя. Будут политические условия… Аналогии есть. Польша покупает газ в Штатах на 25% дешевле, чем у России. Еще в ноябре 2018-го года конгресс США решил дотировать эти поставки на общую сумму в 1 млрд долларов из бюджета США… И белорусы, возможно, рассчитывают на ту же самую схему», – сказал эксперт.