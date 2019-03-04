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04.03.2019, Минск, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Лукашенко сделал заявку на царство – «не хуже Сталина, справится»

Жителям России следует серьезнее отнестись к полу-шуточным словам Александра Лукашенко о том, что РФ могла бы войти в состав Белоруссии, а единое государство возглавить белорус.

Об этом в своем блоге пишет минский политолог Алексей Дзермант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Беларуси обозначил свою позицию по углубленной интеграции: Россия присоединяется к РБ, первый президент нового государства – белорус. Сказано в шутку, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки. С этой идеей можно работать. Если для настоящей российской элиты стратегические вещи важнее сиюминутных амбиций, то это хороший вариант. Верховным правителем Большой России мог быть немец, грузин, так а почему белорус не может? Или ЕС, например, – большой империей руководит Жан-Клод Юнкер из маленького Люксембурга», – пишет Дзермант.

По его словам, несмотря на то, что Россия несоизмеримо больше Белоруссии, Лукашенко смог бы справиться с масштабами задач.

«Я думаю, потянул бы. Грузин из небольшого села смог, а белорус тем более сможет», – рассуждает минский политолог.

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