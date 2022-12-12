Лукашенко сформировал два батальона спецназа для денацификации змагаров из ВСУ

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Белорусские бойцы массово возвращаются во внутренние войска.

Об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказал командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас не будет проводиться мобилизация, это уже неоднократно говорилось. Бойцы, которые прошли 2020, 21, 22 год, которые были в этих боевых порядках, которые являются нашими людьми, сейчас они прибыли сюда без мобилизации. По собственному желанию были выписаны повестки, люди прибыли сюда.

Мы не могли их всех принять и сформировали отряд, который по численности равен двум батальонам. Они высокомотивированые молодые люди, пошедшие школу спецназа», – сказал Карпенков.

По его словам, новое подразделение готово противостоять белорусским боевикам, записавшимся в ВСУ.

«Это наш ответ на все эти планы «перамога», батальоны Кастуся Калиновского, которые заявляют, что их там бригада. Но мы знаем реальную цифру их менее 100 человек. Если перед нами будут стоять боевые задачи, мы их уверенно выполним», – сказал Карпенков.