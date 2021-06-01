Лукашенко шантажирует Зеленского, грозя пустить «Белавиа» в Симферополь

01.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что вопрос авиасообщения между Минском и Симферополем прорабатывается.

Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Еще один нюанс. Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: «Я прошу, ты подумай, как нам попасть в Крым», – сказал Лукашенко.

Отвечая на вопрос журналистки, он заверил, что на экономику Белоруссии открытие перелетов не повлияет (раньше там боялись потерять возможность импортировать товары на Украину).

«Будет экономика – и Крым, и полеты. Все эти вопросы мы решим. Что касается Крыма, мы проработаем этот вопрос. Мы не можем тебе запретить лететь в Крым, если ты все время там отдыхала. Кто через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Помню, я задал вопрос Порошенко, как мне теперь в Крым попасть. Он сказал: не вопрос, но я тебя прошу – только через Украину. Сегодня я хотел бы задать вопрос Зеленскому. При желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому мне сегодня придется президента Путина попросить, чтобы он меня как-то отвез в Крым. Может, на той шхуне, что мы переговоры вели с ним сядем и пройдем в Крым. Я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. С меня взятки гладки, как и с остальных белорусов», – подчеркнул Лукашенко.

В этом высказывании нет логики. Белорусы и раньше могли летать в Крым только через Россию. С Минском и Киевом авиасообщения не было. Поэтому сегодняшнее заявление можно рассматривать как шантаж, вынуждающий Украину открыть небо.

Блокада южного авианаправления сильно удорожает маршруты на южные курорты для богатых россиян. «Белавиа» уже изменила маршруты и стоимость чартерных рейсов в Египет и Турцию.

Может, поэтому лояльные Лукашенко комментаторы делают акцент не на принадлежности Крыма, а на коварстве Украины.

«Это решение давно напрашивалось. В Киеве сделали для этого все возможное. Впрочем, позицию Киева можно даже не обсуждать. Речь идет о направленной стратегии американцев по разрыву связей Украины с Беларусью как одного из важных этапов на пути цивилизационного рейдерства. Ну, а наша страна в данном случае реагирует по ситуации», – написал в своем телеграм-канале политолог Александр Шпаковский. «Поддерживаю Президента! Украинская власть проводит политику против собственных национальных интересов. Последние решения официальной Украины – это стрельба себе в ногу. Мы же действуем именно так, как должны», – декларирует председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.

Бежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич напоминает, что директор «Белавиа» Игорь Чергинец за день до этого категорически высказался против полетов в Крым, и предлагает вариант половинчатого решения проблемы.

«В результате возможного согласия на такой вариант Беларусь пройдёт точку невозврата в отношениях с Украиной (в РФ первый раз откроют шампанское). А так же, если такое станет возможным с использованием авиационного парка “Белавиа”, станет концом этой авиакомпании (в РФ второй раз выпьют на радостях). И так, малыми шагами, за год-полтора можно создать условия, при которых вариантов пропетлять для Минска не останется. В этой всей истории есть единственная маленькая надежда для “Белавиа” – категорически не идти на прямые рейсы, а соглашаться лишь на “стыковки” с российскими авиаперевозчиками, летающими туда», – написал Тышкевич.