Лукашенко сигнализирует Украине, что готов дружить против России

04.08.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем обращении к народу и Национальному собранию дал понять, что уже не считает Россию «братским государством», зато готов работать по целевой рамке Украины, у которой с Россией конфликт.

Об этом на своем канале Ютуб заявил белорусский оппозиционер, эксперт Института будущего Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В краткосрочной перспективе скорее всего Беларусь продолжит путь сближения с Китаем. Как следствие, она будет подтягивать США – как просто как противовес уже Китаю, тем более США сами, как минимум, не против поучаствовать в схеме.

Крупной приватизации не будет – не потому что Лукашенко этого категорически боится. Вопрос – кому. Пока что наиболее явные претенденты – это представители Российской Федерации. Вот тут как раз тактика и стратегия, если мы говорим о России, очень интересны пассажи Александра Лукашенко на ближайшее время.

Лукашенко практически начал свое выступление с внешней политики, с внешнеполитических балансов, где он заявил о том, что Россия, мол, отказывается от статуса брата, не захотела быть братским государством, но пусть будет партнером. И буквально следующие предложением он перечислил целую серию стратегических партнеров, где Россию забыл упомянуть.

По крайне мере, в краткосрочной перспективе это свидетельствует о том, что конфликт с Российской Федерацией не вышел на путь улучшения. Россия по-прежнему настаивает на движении по пути интеграции. Для Лукашенко это по состоянию на сегодня крайне неприятно.

Также стоит обратить внимание на пассаж об Украине. Лукашенко в очередной раз, уже не первый раз на протяжении последних нескольких лет, говорит о «войне в Украине». «Война в Украине» – речь идет не о конфликте, как это было раньше, а именно о войне. Лукашенко явно дает сигнал, в том числе и Украине. В принципе он готов работать и по вашей целевой рамке. Тоже интересно, тоже неплохо», – радуется змагар.