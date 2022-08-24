Лукашенко – силовикам: «Расслабляться очень рано»

24.08.2022  20:47 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Россия


Попытки дестабилизировать ситуацию в Белоруссии не прекратятся, но их источник переместился вовне.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии награждения силовиков и военных, участвовавших в разгоне Беломайдана в 2020 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытки дестабилизировать ситуацию в Белоруссии не прекратятся, но их источник переместился вовне. Об этом...

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«Мы тогда сделали практически невозможное. На нас тренировались. Это была прелюдия к тем событиям, которые происходят сейчас в мире, и в частности, в Украине. Мы выстояли, поэтому сейчас живем в мирной стране. Но расслабляться очень рано. Все только начинается. Там была прелюдия. Нам не до расслабления. Польша и страны Прибалтики превратились в полигоны для регулярных учений натовских войск», – сказал Лукашенко.

Он признал, что опасность исходит и от беглой оппозиции.

«При этом не прекращается массированная гибридная агрессия против нашего государства со стороны даже не беглой оппозиции, а тех мятежников, которые сбежали за пределы нашей страны. Эти люди являются одним из краеугольных камней политики Вашингтона и Брюсселя на нашем направлении. И наш долг перед нынешними и будущими поколениями сделать из этого выводы и всеми возможными средствами сохранить страну», – подчеркнул Лукашенко.

Ранее немецкий политолог Александр Сосновский спрогозировал новые атаки со стороны белорусской оппозиции, которая сейчас проходит обучение в Австрии. Сами оппозиционеры не скрывают, что готовят силовой переворот.

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