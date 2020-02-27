Лукашенко симулирует победу над Россией

27.02.2020, Москва, Елена Острякова

Пять российских компаний будут поставлять нефть в Белоруссию в марте.

Об этом сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В марте в дополнение к компаниям группы «Сафмар» (собственник, деловой партнер президента Белоруссии Александра Лукашенко Михаила Гуцериева – ред.) нефть по трубопроводу будут поставлять еще пять российских компаний. Ранее они не занимались поставками нефти в Беларусь», – цитирует Тищенко TUT.by.

По его словам, поставки будут идти по рыночной цене без премии. Названий компаний и объемов поставок он не привел.

Российский «Коммерсант» со ссылкой на источники пишет, что речь идет о совсем небольших предприятиях, у которых фактически нет собственной нефти, так что они смогут поставлять лишь незначительные объемы. Эксперты сомневаются, что кто-то из реальных поставщиков будет готов продавать нефть без наценки. Они уверяют, что даже компании группы «Сафмар» получают небольшую премию.

В Белоруссию по-прежнему отказываются возвращаться большие добывающие нефтяные компании России: «Роснефть», «Башнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «Татнефть». Причина в том, что Александр Лукашенко отказывается платить традиционную премию поставщикам, которая составляет 12 долларов на тонну.

В итоге два первых месяца два белорусских НПЗ работают на минимальной загрузке, а в это время президент и правительство симулируют независимость от России. То закупят в Норвегии 80 тыс тонн нефти, которая с учетом доставки окажется дороже российской на 130 долларов за тонну. То примут еще 160 тыс тонн в Клайпеде от таинственного поставщика. Позже выяснится, что это российская нефть, купленная, скорее всего, у мелкого трейдера. Белорусские власти с гордостью заявляют, что «черное золото» было поставлено без премии, однако цену не называют. Однако маловероятно, что трейдер продал нефть себе в убыток.

Сейчас «Белнефтехим» заявляет, что заключил с азербайджанским Socar сделку на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн (недельная загрузка НПЗ). Поставки нефти будут в марте с территории Украины по нефтепроводу «Одесса — Броды». Этот нефтепровод не заходит на территорию Белоруссии, поэтому будет задействована железная дорога. Следовательно, логистика будет дорогой, а это отразится на цене.

В отличие от украинских власть предержащих, которые цинично наживались на реверсной схеме «освобождения от российского газа», в Белоруссии речь идет о чистом предвыборном пиаре за счет госбюджета. Лукашенко перед президентскими выборами нужно продемонстрировать народу «перамоги». И неважно, что они больно бьют по балансам белорусских НПЗ, что в конце концов отражается на внутренних ценах на топливо, то есть на кармане рядового избирателя.

К виртуальным «перамогам» стоит отнести и недавнее заявление Лукашенко о том, что Россия компенсирует Белоруссии «ущерб» от своего налогового маневра в размере 300 млн долларов. Как заявил журналистам статс-секретарь Минфина РФ Алексей Сазанов, его ведомство ни о каких компенсациях не знает. Но это не покажут по белорусскому телевидению.

Лукашенко важно успеть переизбраться, пока белорусы не раскусили его наглый блеф. Поэтому эксперты ожидают, что президентские выборы состоятся не в августе (в день рождения Батьки), а уже в апреле. Дольше симулировать победу над Россией не получится.