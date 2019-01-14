Лукашенко сказал куму Путина, что война на Донбассе – это “недоразумение”

14.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что необходимо закончить конфликт на Донбассе, и назвал его «недоразумением», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он сказал на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком, которого в СМИ именуют “кумом Путина”, передает агентство БелТА.

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«Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы. Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», — сказал он.

Лукашенко отметил, что для него это важно не только потому, что он «лично болеет» за то, что происходит в соседней стране, но и потому, что «это наша родная Украина». По его словам, с начала конфликта на Донбассе до 150 тыс. человек уехали в Беларусь из Украины.

В конце октября 2018 года Лукашенко заявил, что невозможно добиться завершения конфликта на Донбассе без США. По его мнению, решение этого конфликта является «ключевым вопросом безопасности в Европе», однако с ним «никто не справляется».