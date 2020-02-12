Лукашенко сказал неправду: Казахстан не хочет поставлять нефть в Белоруссию
Слова Александра Лукашенко о том, что Россия препятствует поставкам нефти в Белоруссию из Казахстана, не соответствуют действительности.
Об этом заявил сегодня в эфире радиостанции «Спутник» генеральный директор фонда Национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Про сложности с российской стороной заявляет Казахстан. Это очень показательно, потому что, на мой взгляд, он не горит желанием поставлять нефть в Белоруссию. Дело в том, что Казахстан является частью Таможенного союза. То есть, с этой нефти пошлина в бюджет Казахстана платиться не будет», – сказал Симонов.
Он напомнил, что бюджет России недополучает 78 долларов с каждой тонны нефти, которая поставляется в Белоруссию.
«Если бы мы продавали нефть в другие страны, мы бы зарабатывали больше на 78 долларов. В Казахстане пошлина ниже. Он будет терять 60 долларов. Ему этого не хочется. Поэтому он (Лукашенко) эту версию вбросил про «страшную Россию, которая не хочет согласовывать путевые листы», – сказал Симонов.
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