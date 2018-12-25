Лукашенко сказали открытым текстом: Хотите льгот – возвращайтесь в состав России

25.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Российское руководство жестко поставило вопрос дальнейшего получения Белоруссией энергоносителей по льготным условиям – возвращение исторических русских земель в состав единого государства.

Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант», отмечая, что в ответ Александр Лукашенко решил маневрировать и заигрывать с Западом.

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«Повышенное внимание как своему суверенитету, так и соседям с Запада Минск начал уделять по мере того, как Москва стала все чаще ставить на переговорах вопрос о дальнейшем исполнении союзного договора. Документ среди прочего предусматривает создание единого эмиссионного центра, общей таможенной службы, суда, счетной палаты.

Собеседники в белорусских госструктурах говорили, что на переговорах по нефтегазовым вопросам Минску чуть ли не открытым текстом говорили: хотите льгот — входите в состав РФ на правах субъекта. По их словам, именно этим объясняются последние громкие заявления Александра Лукашенко об отношениях с Москвой», – говорится в публикации.

Газета цитирует высокопоставленный источник в правительстве России: «Лукашенко хочет подходить к союзному договору выборочно. И по сути, продолжать иждивенческую модель поведения, не неся никаких социальных и политических издержек, которые при более глубокой интеграции объективно неизбежны».

Интересно также, что в МИД РФ призвали не драматизировать ситуацию. «Никто никого никуда не загоняет. Есть планы продвинуться по союзному договору, и планы серьезные», – сказал российский дипломат.