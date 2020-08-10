Лукашенко скомкал шпаргалку Шарпа

10.08.2020, Москва, Елена Острякова

Ночные драматичные события в Минске стали первым и пока успешным примером стремительного подавления цветной революции на постсоветском пространстве.

Белорусские власти заранее отключили в республике интернет (правда, президент Александр Лукашенко это отрицает, обвиняя коварную заграницу). В итоге протестующие были дезориентированы, не понимали, что происходит, не могли собраться вместе.

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Ключевые знаковые места в столице Минска были заранее блокированы. Еще поэтому манифестанты бесцельно бродили по окраинным улицам.

Наконец, власть не побоялась сразу же применить спецсредства: водометы, светошумовые гранаты, пластиковые пули. Насколько это было оправданно, покажет вечер понедельника. По численности протестующих можно будет понять, оправдался ли расчет власти запугать часть молодых людей, а главным образом, наверное, все-таки их родителей.

Также власти пытаются вычеркнуть ключевой эпизод типового сценария цветной революции – появление сакральной жертвы. Белорусское МВД наотрез отрицает наличие погибших. При том, что оппозиция старательно разгоняет тревожные слухи, утверждая, что погиб молодой человек, запрыгнувший на полицейский автозак, который потом на полной скорости сбросил его под колеса (это видео стало вирусным в интернете).

Согласно официальной информации, на несанкционированных мероприятиях в 33 городах было задержано 3 тыс человек. В результате столкновений пострадало 50 граждан и 39 правоохранителей.

Екатеринбургский блогер Сергей Колясников разобрал фото и видео ночных протестов в Минске и обнаружил там еще ряд эпизодов из «методички Шарпа» по цветным революциям. В частности молодых девушек, которые пытались втыкать цветы в щиты ОМОНа.

«Методички же не меняются, странно, что рояля не приволокли.

У Белоруссии были все шансы проснуться в стране демократии, гей-парадов и прочего Сомали по типу Украины. Но последний диктатор Европы Лукашенко все испортил. Не дал сделать президентом страны с 9-миллионным населением жену блогера (в этом месте неизменно начинаю ржать, отличная замена, покруче Навального будет). В качестве крайней меры борцы с режимом назначили в Википедии президентом Белоруссии Тихановскую. Но даже это не сломило тирана», – написал Колясников.

Генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев считает, что именно негативный пример Украины придал решительности Александру Лукашенко.

«В Белоруссии пример Украины помешал протестующим привлечь на свою сторону реально народ. Тот же пример Украины вдохновил Лукашенко на решительные действия в Минске. В этом контексте «революционеры» воспринимаются внутри страны преимущественно как разрушители. Разрушение Украины как пример пугает больше всего остального, а картинок протестов по миру мы уже насмотрелись столько, что не удивить уже ничем», – написал в своем телеграмме Киселев.

Политолог Марат Баширов при этом отмечает, что белорусской власти не удалось отвоевать себе достойное место в новых медиа – соцсетях и мессенджерах – которые со времен арабской весны являются главным триггером всех цветных революций.

«Большинство Телеграм каналов, освещающих белорусский сюжет и только его, работают против Лукашенко. Они забивают все инфо/пространство провоцирующими видео и фото. Если Лукашенко готовился к такой атаке, то он не ошибся – работают системно и массированно. Даже многие российские топ-каналы делают перепосты с их лент», – написал Баширов.