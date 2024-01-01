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Президент Белоруссии Александр Лукашенко проиграл самопровозглашенной «президентке Беларуси» Светлане Тихановской и в хронометраже, и в зрелищности новогоднего поздравления.

Глава государства 6 минут выступал, стоя между елкой и государственным флагом, а марионетка Тихановская не пожалела средств западных грантов на создание восьмиминутного игрового фильма с собой в главной роли.

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Лукашенко, «провожая год мира и созидания», загадал, «чтобы следующий был таким же мирным для Беларуси и всех ее соседей», пообещал вручать знаки качества лучшим производителям и провести парламентские выборы.

Тихановская в красном платье ходила по огромной студии с папкой, на которой был напечатан портрет ее сидящего в тюрьме мужа. При этом по сценарию она забыла «любимого» на гриме, а когда девочка-ассистент вернула ей папку, принялась гладить его по лицу, не забывая говорить банальности.

Актеры, изображавшие гримеров, осветителей, операторов и звукооператоров, задавали Тихановской патетические вопросы и подавали пафосные реплики: «Готовы к Новому году?», «Разве вы не устали? Сил не хватает», «Что делать: приспосабливаться к тому, что есть или надеяться на лучшее».

«Ассистент», наряжавшая елку, поблагодарила «президентку» за ее нескончаемые вояжи по западным странам:

«Нас не забыли!».

Но глупее всех выглядел «оператор», который, обернувшись к Тхановской, закричал:

«А правда же белорусы крутые?».

В ответ она посоветовала в камеру в наступающем году думать о главном человеке – себе самом.

Кино закончилось на фоне огромной светящейся карты-силуэта Белоруссии традиционным для Запада обратным отсчетом. Все это действо снималось со многих камер и было откровенно дорогим.

Соратник-конкурент «президентки» Павел Латушко представил поздравление, конечно, попроще и подешевле, но тоже дороже елочки Лукашенко. Он начал его как бы в кругу семьи, а потом его подержали белорусы из разных мест.

Масштабные съемки Статуи свободы и других монументов по всему миру представили змагары Вадим Прокопьев, Валерий Сахащик и Андрей Егоров. На этом фоне они призвали беглых соотечественников голосовать за «новый координационный совет, который все изменит в их жизни».

Как будут проходить выборы для эмиграции, пока непонятно, но, похоже, банда белорусских боевиков в составе ВСУ «полк Калиновского» собирается в них участвовать. На «фестивале» змагарских поздравлений «калиновцы» представили клип-микс приготовления драников и боевых действий.

Все это видео (студии, съемка, монтаж) стоят на Западе очень дорого. Поэтому трудно представить, как восприняли этот необузданный поток креатива от «руководства» рядовые белорусские оппозиционеры-эмигранты, испытывающие в бегах трудности с документами, работой, жильем. Может, они смотрели Лукашенко под елочкой, чтобы не раздражаться?