Лукашенко «слил» НАТО секретные данные без согласования с Россией

09.02.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал информацию, касающуюся обороноспособности России, представителям НАТО во время учений «Запад-2017».

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как говорили мне коллеги, он им детали плана применения «слил». Не все конечно, но некоторую информацию. Причем, без согласования с нами.

Чтобы понять серьезность этого документа: я уволился 10 лет назад, до сих пор невыездной просто потому, что я работал над некоторыми аспектами старого документа, который в 2015 году потеряли», – сказал Трухан.

Однако при этом он выразил сомнение в том, что белорусская сторона допущена к серьезным военным тайнам России.

«Вопрос в том, к чему допущены белорусы. Я не знаю. Это был не мой участок работы. Но я сомневаюсь в том, что наши не учли их хитрожопость. Они считают, что прыгая между нами и НАТО, они найдут свой кусочек хлеба. Я рубль на 100 даю, что существует план применения на случай, если Лукашенко заиграется во многовекторность, и Белоруссия начнет нам чинить препятствия», – сказал Трухан.

Он не согласился с утверждением западных экспертов о том, что переломным моментом в военном сотрудничестве России и Белоруссии стали учения «Запад-2017», когда Лукашенко настоял на сокращении числа российских участников и пригласил 5 наблюдателей от НАТО.

«Большинство сюжетов стало ясно еще в 2009 году, когда мы приехали в Минск. Мы поняли, что ничем серьезным они заниматься не собираются, что мы играемся в какие-то игры. Как только мы о чем-то начинали говорить всерьез, эти вопросы тонули в рутине совещаний», – сказал Трухан.

При этом он признал, что в 2009 году Белоруссия еще демонстрировала массовую поддержку учений с Россией, а в 2017 году власти санкционировали пикет напротив гостиницы, в которой жили военные из РФ.