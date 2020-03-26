Лукашенко словил «эпидемиологический кайф»

26.03.2020, Москва, Елена Острякова

С конца февраля, когда в Белоруссии был зафиксирован первый заразившийся коронавирусом (студент из Ирана), прозападная оппозиция ведет борьбу за объявление в стране тотального карантина. Власть эти требования не просто игнорирует, но и устами президента Лукашенко тролит обеспокоенных граждан советами выпить водки и сесть на трактор.

Противники Лукашенко проводят одиночные пикеты, рисуют граффити на стенах, вбрасывают страшилки в интернет. На прошлой неделе прошла акция по раздаче студентам масок с надписями типа «Ха-ха я тут умру». Предполагалось, что она выльется во всеобщую студенческую забастовку. Она была назначена на 22 марта, но затея провалилась.

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Видимо шуточки Лукашенко и вера в отечественную медицину удерживают белорусов от панических настроений. Поэтому в качестве нового оружия в борьбе за карантин оппозиция избрала медиков.

«Сейчас в Беларуси реальное положение дел знают только медики, непосредственно работающие с больными. И если ситуация в больницах действительно такая катастрофическая (множество зараженных, переполненные палаты, нехватка оборудования, запрет ставить диагноз COVID-19, запугивание и т.д.), как пытаются передать отдельные врачи по неформальным каналам, то на медперсонал ложится колоссальная ответственность перед обществом.

Сегодня, наверное, только они способны заставить эту власть принять необходимые шаги. Есть только один выход — совместные и публичные (видео)обращения белорусских врачей (отдельных больниц по всей стране) к белорусскому обществу и международным организациям, с конкретным описанием ситуации и требованием безотлагательных действий», – написал в своем «фейсбуке» политолог Павел Усов.

Пока белорусские медики общаются (если общаются) с журналистами только анонимно. Правда, ничего важного, кроме собственных страхов они не транслируют.

Между тем, в соседней Украине, погрязшей по уши в революции и достоинстве, смотрят на Белоруссию с восторгом.

«У них перед государственными чиновниками не стоит задача слепо копировать европейцев. И мы еще посмотрим, какая тактика более правильная: белорусская или чешская. Другое дело, мы хотели бы быть уверенными в том, что белорусы нам правду показывают: они действительно тестируют людей. Но их расследование первого случая – это эпидемиологический кайф. Дошли до каждого человека, изолировали. У них нет вседозволенности и демократии. У них государственные структуры и силовые институты что-то значат», – заявил в эфире youtube-канала Алеси Бацман известный врач Евгений Комаровский.