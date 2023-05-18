Лукашенко: Слуцкий и Мединский в Стамбуле действительно обсуждали невыгодный России договор с бандеровцами

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Контрнаступление Украины является дезинформацией – у ВСУ нет шансов против пятикратно превышающей их российской армии.

Об этом сегодня на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много сейчас говорят: «Контрнаступ, контрнаступ!». Россияне очень боятся дезинформации, это правильно. В любом бою дезинформация очень опасна. Вспомните Курскую битву, под Сталинградом, когда мы успешно дезинформировали противника и выиграли эту битву. Но, должен сказать, самая большая дезинформация – этот «контрнаступ». Никакого «контрнаступа», с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе – это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо», – сказал Лукашенко.

Он призвал стороны остановить конфронтацию и вернуться к мирному решению вопросов.

«Диалог должен быть взаимоуважительным и равноправным. И всякие предварительные условия, которые сегодня Украина, президент Украины выдвигает, – это уже абсолютно понятно – это делается с целью не допустить никаких переговоров. Какие могут предварительные условия? Надо сесть за стол переговоров и уже там вырабатывать всякие условия», – сказал Лукашенко.

По его словам, Россия была готова подписать мирный договор на невыгодных для себя условиях еще в прошлом году в Стамбуле, но теперь возврат к тому документу уже невозможен.

«Нами было предложено: давайте сядем за стол переговоров. Ну, надавали по морде друг другу – давайте поговорим, давайте остановим эту войну. Три раунда в Беларуси прошло. Потом не то тесно стало Зеленскому, не то еще что-то – в Турцию уехали. Хорошо, давайте в Турции. На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась. У меня на столе лежит проект этого договора. И как только Россия согласилась на мирные инициативы, договор, проект был выброшен в корзину. Это люди, может быть, не все знают. Но специалисты-то в этом участвовали и знают. Поэтому, прежде чем обвинять нас в конфронтации, расширении этого конфликта, надо вернуться за стол переговоров. Взять не тот документ новый. Для того, чтобы остановить войну», – сказал Лукашенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в марте 2022 года тогдашний спикер Банковой Алексей Арестович подтверждал, что по итогам переговоров в Стамбуле с российской делегацией Украина имела все шансы получить «шикарный договор» с гарантиями безопасности лучше, чем в НАТО, куда ее открыто брать отказались.