Лукашенко сможет требовать «нормальных условий», когда Белоруссия станет частью России – Третьяков

19.11.2020, Москва, Елена Острякова

Заявления Александра Лукашенко о своей приверженности многовекторной политике и его претензии в адрес России особенно неуместны сейчас, всего через два месяца после того, как Россия фактически спасла его от свержения.

Об этом в своем видеоблоге заявил известный российский журналист Виталий Третьяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему о претензиях к России нужно вспоминать сейчас? Разве не благодаря России (потенциальной военной мощи, союзническим отношениям, политическому прикрытию) Александр Лукашенко сохранил свою власть после президентских выборов, результатами которых недовольны и внутри страны, и на Западе. Разве не Россия позволила Лукашенко остаться на своем посту, решив при этом финансовые проблемы Белоруссии.

Как только прямая угроза ушла, у Александра Григорьевича вновь появились претензии. Но ведь это не забылось. Может, не стоит их предъявлять сейчас. Ведь многие в России оспаривали это решение Путина. Нельзя же, как только тебе помогли – сразу ругать того, кто тебе помог, даже если мы в чем-то виноваты», – сказал Третьяков.

Он также прокомментировал заявление Лукашенко о том, что тот согласен на «одновекторность», если ему предоставят «нормальные условия».

«Если ты просишь максимум, то отдавать взамен нужно максимум. Вот войди в состав РФ, получишь нормальные условия, ничем не отличающиеся от тех, которые имеет любой другой регион РФ. Но, коль скоро ты сюда не входишь, то условия определяются не только тем, что ты хочешь, но и тем, что ты даешь взамен. А если ты не можешь отблагодарить за реальное спасение от свержения, то какие нормальные условия ты ждешь», – риторически заметил Третьяков.

По его мнению, Белоруссия не может проводить многовекторную политику, поскольку является молодым и маленьким государством.

«Реальная многовекторность в политике присуща только великим державам – не по самоназванию, а исторически. У Белоруссии, в силу ее величины и молодости, не может никакая многовекторность прорасти. Много чего не получается от того, что ты стал де-юре независимым государством. Многовекторность в белорусской политике проявляется в том, что можно, скорее, назвать флюгерством. В какую сторону ветер подует, туда и разворачивается вектор внешней политики», – сказал Третьяков.