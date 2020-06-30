Лукашенко снабжал Порошенко сведениями о передвижении войск РФ

30.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передавал своему украинскому коллеге Петру Порошенко информацию о передвижении российских войск.

Об этом в интервью украинскому эксперту Дмитрию Джангирову заявил российский публицист Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Об этом не говорят и не пишет официальная пресса, но когда я готовился к поездке на парламентские выборы в Белоруссии, я общался с людьми, отвечающими за белорусское направление в Москве и в нашем посольстве в Минске. Не буду уточнять, где мне об этом сказали, чтобы не выдать источник.

Мне сказали: «Не думайте, что в Москве не знают, насколько Александр Григорьевич тесно общался с Петром Алексеевичем. Мы прекрасно знаем, что в момент максимального напряжения в Донбассе и вокруг него из Минска шла информация в Киев о передвижении вдоль границы российских войск. Мы не забыли, что те белорусы, которые воевали на стороне республик, возвращаясь в Белоруссию, сразу же оказывались за решеткой». На все эти моменты обратили внимание, заявлений делать не стали, но пометочки сделали», – рассказал Юсин.

Сославшись на источник в Минске, близкий к Лукашенко, он рассказал, что теперь белорусские власти хотели бы помириться с Россией.

«Поняли, что надо остановиться на этом пути, надо принимать приглашение Путина, ехать в Ржев и добиваться, чтобы максимально сгладить нехорошие эмоции, которые возникли в последнее время. С Россией ссориться не надо в тот момент, когда непонятно, к чему все идет. А непонятно никому: ни людям из окружения Лукашенко, ни самим оппозиционерам», – заметил Юсин.