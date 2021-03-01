Лукашенко снова лепит из России образ врага

30.03.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вернулся к практике «подпускания шпилек» в адрес России и россиян, от которой воздерживался почти полгода, после того, как руководство РФ поддержало его в условиях Беломайдана.

Очередные выпады в адрес своего союзника Лукашенко допустил на совещании по перераспределению полномочий между органами государственной власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не Россия и руководство России, как это принято сейчас в руководстве России подкидывать эти идеи, заставляют Лукашенко конституцию переделывать. Этим мы занимаемся давным-давно. Подошли к тому, что эти изменения должны быть, потому что Лукашенко не вечен. И мы не знаем, кто будет следующим. И какой он будет диктатор и авторитарный руководитель, мы тоже не знаем. Это первая важнейшая причина, по которой нам пришлось обратиться к конституции», – заявил сегодня Лукашенко

«Пишут про нас, особенно россияне: власть устояла. Не власть устояла, а государство сохранили», – сказал он по другому поводу.

Что касается внесения в конституцию, которые в России считают основным условием разрешения политического кризиса в Белоруссии и которые Лукашенко отложил пока на год, то перед их принятием будут перераспределениы полномочия президента.

«Для того, чтобы полномочия перераспределить, конституцию менять даже не надо. Нет-нет, мы ее изменим. А то опять сейчас начнут говорить, что Лукашенко время тянет и не хочет менять эту конституцию. Чепуха полная. Хочу я, не хочу – это имеет какое-то значение, но не решающее. Решать будет народ. Общество чего-то хочет в плане изменения конституции… Будет. И будет абсолютно честно. Но до того, как произвести какие-то изменения в конституцию, мы перераспределим полномочия, чтоб все не думали, что все сосредоточено в руках президента, и он принимает все решения.

У президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, кем бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями. Потому что если мы растворим будущего президента, стране не бывать», – сказал Лукашенко.

При этом он добавил, что изменения «не надо мгновенно чохом все принимать».

«Это должен быть эволюционный процесс. В течение этого года надо окончательно определиться», – резюмировал белорусский лидер.