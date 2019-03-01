Лукашенко снова отказался от российского рубля

01.03.2019, Минск, Владимир Гладков

Президент Белоруссии вновь отказался от перехода на российский рубль. Об этом Александр Лукашенко заявил на первой пресс-конференции после недавних переговоров с Владимиром Путиным в Сочи.

Лукашенко заявил, что нужно создать новую валюту Союзного государства – рубль, но не российский и не белорусский, а эмиссионный центр, якобы, может быть и в РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня нам предлагают новую валюту. Коль уж касаться этого вопроса – мы согласны. Владимир Владимирович (Путин – прим. ред.) мне говорил, что это будет рубль. Конечно рубль. И у нас рубль, и у вас рубль, зачем нам выдумывать талер? Только вопрос не в этом. Это будет не российский и не белорусский рублю – это будет наш, общий рубль, если он будет.

И главное – эмиссионный центр. Он мне говорит: «В Минске будет?». Я говорю, что неважно, где он будет, пусть в Питере. Родина президента России, мой любимый город Ленинград, ныне Петербург – пусть там будет», – предложил Лукашенко.

Такая «покладистость» относительно места эмиссионного центра может быть уловкой Минска, который знает, что предложение РФ о развитии Союзного государства заключалось не в создании новой валюты, а в переходе именно на российский рубль.