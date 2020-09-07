Лукашенко снова отвернется от России,  но замены ему пока нет – политолог

07.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может снова повернуться спиной к России и продолжить заигрывать с Западом, когда ситуация в его стране стабилизируется.

Об этом в эфире радио Baltkom заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, в России это понимают, но пока замены Лукашенко нет.

«Что касается лично Лукашенко – ну он же постоянно совершает те же самые ходы. Когда Европейский союз на него слишком давит по правам человека, по вопросам демократии, он бежит в Россию и требует там защиты.

Когда Россия говорит Белоруссии, что мы не можем больше столько спонсировать вашу экономику, вы должны платить мировые цены и давайте, если не хотите, тогда нужно создавать Союзное государство, тогда идите навстречу нам и давайте интегрировать наши экономики более тесно, Лукашенко бежит на Запад и говорит, что его хочет скушать Россия.

И так он продолжает такую политику в течение двух десятилетий и все это уже знают. Поэтому, мне кажется, и в Москве прекрасно понимают, что через полгода, через несколько месяцев Лукашенко может опять пытаться договориться с Западом и отодвинуться от России. Он такой, я бы сказал, политик неуравновешенный в политическом смысле, но в то же время Россия тоже понимает, что в принципе сейчас замены ему нет», – заявил Рар.