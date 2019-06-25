Лукашенко снова позвал Путина в гости

25.06.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил президенту РФ Владимиру Путину и пригласил его на закрытие Европейских игр, которое состоится в Минске 30 июня.

Об этом сообщает официальный сайт белорусского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президенты кратко обсудили двустороннюю повестку дня. Александр Лукашенко пригласил своего коллегу принять участие в церемонии закрытия II Европейских игр. Владимир Путин приглашение принял», – говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко приглашал Путина на открытие Европейских игр, однако в Минск тогда прилетели премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров.