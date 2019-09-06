Лукашенко снова пригрозил перекрыть транзит российской нефти

06.09.2019, Минск, Елена Острякова

Белоруссия будет закупать нефть в других странах, если Россия не компенсирует ей убытки, связанные с налоговым маневром.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня в Бресте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Им надоело спорить с транзитерами. Он гордо вложил миллиарды долларов, построил эти потоки. Я ему сказал: мы так же гордо (если вы нас будете наклонять и к рыночной цене на нефть подвели, таможенную пошлину заменили налоговым маневром) возьмем с рынка и другую нефть. Но только надо ли это России, чтобы на их рынок пришло 20-25 млн.т. чужой нефти – американской, Саудовской Аравии, еще чей-то… Азербайджанская нефть – через Украину у нас на Мозырь проработан этот маршрут», – сказал Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии также продумывают северный маршрут для импорта нефти, для которого будут использоваться обе ветки нефтепровода «Дружба» – основной экспортной артерии для российской нефти.

«Северный маршрут мы прорабатываем. Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть. Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода “Дружба”, по которому на экспорт идет российская нефть. Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать, как лучше. Вот это мои требования», – сказал Лукашенко.

Ранее в Белоруссии объявили, что нанимают лоббиста, чтобы изучить возможность покупки нефти в США. Белорусские эксперты расценили это как шантаж России в вопросе цен на нефть, под которым нет экономической основы.

Ранее министр экономики РФ Максим Орешкин заявлял, что Россия инвестирует в экономику Белоруссии порядка 4 млрд долларов.

«50% белорусской торговли это торговля с Россией. При этом важно понимать, что существенная часть торговли Белоруссии с Европой — это тоже следствие торговли с Россией. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы покупают нефть у нас, и продают нефтепродукты в Европу», – сказал Орешкин.ММи