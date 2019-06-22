22.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Лукашенко собирается помолиться с Путиным

Владимир Путин прибудет в Белоруссию 30 июня, чтобы присутствовать на закрытии Европейских игр (спортивные соревнования).

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Примерно такой был оговорён график – мы встречаемся после заседания правительств, затем он планировал приехать на закрытие, мы встретимся и поговорим на эту (интеграция двух государств — ред.) и разные другие темы», – сказал Лукашенко.

Он анонсировал еще одну встречу в российским коллегой — в середине июля в Санкт-Петербурге на Форуме регионов России и Белоруссии.

«Когда будет Форум регионов у вас на родине, мы с ним поедем на Валаам молиться, там дополнительно обсудим. Такой примерно был план, это только намётки. Всё зависит от того, как будет складываться график, прежде всего президента России, потому что у него «двадцатка» в это время», – сказал Лукашенко.

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