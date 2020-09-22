22.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дальний Восток, Политика, Россия
Просмотров:

Лукашенко собирается в турне по Дальнему Востоку


Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен посетить в следующем году дальневосточные регионы России, которые он считает «своим Отечеством».

Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Хоть вы географически и далеко находитесь, немало между нами километров, мы не рассматриваем Владивосток как какой-то далекий и чужой город. Мы очень часто вспоминаем о своем Отечестве – от Бреста до Владивостока… Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время. Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка – все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы», – сказал Лукашенко.

Он также заявил, что белорусские строители могут принять участие в возведении космодрома «Восточный».

«Поэтому, думаю, в следующем году мы с вами увидимся уже у вас. Мы сейчас еще раз внимательно подойдем к этому объекту, и президент России меня просил посмотреть. Хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а, может быть, и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве», – сказал Александр Лукашенко.


Он подчеркнул, что белорусская строительная отрасль конкурентна как по качеству оказываемых услуг, так и по их стоимости.

«Нас там вряд ли даже японцы превзойдут или корейцы», – заявил Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть