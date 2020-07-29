29.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Выборы, Донбасс, Конфликт, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Судебный произвол, Украина
Просмотров:

Лукашенко собирается выдать задержанных ополченцев Украине


Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил сегодня руководству МИД вызвать посла Украины, чтобы обсудить инцидент с ночным задержанием 32 россиян в гостинице под Минском.

Об этом журналистам сообщил госсекретарь белорусского Совбеза Андрей Равков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Уже сейчас, по имеющейся информации, по результатам опросов этих людей, около 14 человек – это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу», – сказал Равков.

Белорусские СМИ сообщили сегодня о задержании 32 боевиков якобы российской ЧВК сегодня ночью под Минском. На кадрах оперативной съемки видно, что среди вещей задержанных есть суданская валюта и телефонные карты, листовки на арабском и джихадистские нашивки.

Российские эксперты полагают, что задержанные собирались переправиться в Африку через аэропорт Минска, поскольку российские границы закрыты из-за карантина.

Однако президент Лукашенко, его подчиненные и государственные белорусские СМИ утверждают, что мужчины прибыли в страну, чтобы дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть