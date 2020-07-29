Лукашенко собирается выдать задержанных ополченцев Украине

29.07.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил сегодня руководству МИД вызвать посла Украины, чтобы обсудить инцидент с ночным задержанием 32 россиян в гостинице под Минском.

Об этом журналистам сообщил госсекретарь белорусского Совбеза Андрей Равков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже сейчас, по имеющейся информации, по результатам опросов этих людей, около 14 человек – это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу», – сказал Равков.

Белорусские СМИ сообщили сегодня о задержании 32 боевиков якобы российской ЧВК сегодня ночью под Минском. На кадрах оперативной съемки видно, что среди вещей задержанных есть суданская валюта и телефонные карты, листовки на арабском и джихадистские нашивки.

Российские эксперты полагают, что задержанные собирались переправиться в Африку через аэропорт Минска, поскольку российские границы закрыты из-за карантина.

Однако президент Лукашенко, его подчиненные и государственные белорусские СМИ утверждают, что мужчины прибыли в страну, чтобы дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами.