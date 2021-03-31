Лукашенко собрался заманить на учения российские комплексы С-400, и не вернуть – Тышкевич

31.03.2021, Москва, Елена Острякова

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко удалось обмануть россиян при решении вопроса о размещении трех военных учебных центров.

Об этом в своем интернет-блоге заявил бежавший в киев белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удачным» он считает размещение учебного центра сухопутных войск на территории РФ.

«Почему сухопутные войска на территории России? Потому что это много специалистов. Это большое количество людей и обслуживание большого количества техники. И запускать сухопутные войска в Минске просто боятся – запускать русских. С этой точки зрения официальный Минск сработал более или менее. Правда, в интересах одного белоруса, но в данном случае это совпадает с объективным интересом – не присутствием российских военных баз на территории страны», – сказал Тышкевич.

Обхитрить русских, считает он, удалось при размещении центра по подготовке войск ПВО в Гродненской области. Там «русских» будет немного, только специалисты.

«Учить летчиков пилотировать поступающие на вооружение Су-30 необходимо. Маленькая хитрость со стороны Белоруссии – а давайте будем еще учить экипажи для работы на комплексах С-400. Его в Беларуси нет. РФ отказывалась его продавать, предлагая вместо этого военную базу. Но если учить, то надо привезти. А если привезти, то пусть он тут и останется. То есть, попытка задешево поиметь немножко оружия. Скорее всего, немножко придется заплатить», – сказал Тышкевич.

Наибольшее беспокойство у беглого эксперта вызывает третий учебный центр. О нем информации нет, но Тышкевич предполагает, что там будут заниматься подготовкой сил специальных операций.

«Это одна из самых опасных вещей. Потому что если данный учебный центр будет на белорусской территории, то в Беларусь зачастят, задерживаясь надолго, господа, которые участвовали в Крымской весне, в осетинских и абхазских событиях. Такую опцию стоит избегать всяческими силами. Насколько я понимаю, в Минске пытаются от нее отпихнуться, но на сколько хватит сил, не знаю», – сказал Тышкевич.