Лукашенко сорвался с цепи под гарантии Запада – белорусский оппозиционер

21.01.2020, Москва, Елена Острякова

Последние заявления Александра Лукашенко о том, что Белоруссия полностью или частично готова отказаться от поставок российской нефти, можно расценить как то, что он готов отказаться от интеграции с Россией под некие внешние гарантии.

Об этом у себя в телеграм-канале написал сбежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Похоже, в Беларуси окончательно закусили удила. Интеграция с РФ всё больше напоминает разговор на повышенных тонах. Ранее Беларусь в своих заявлениях и сигналах, как правило, старалась быть осторожной.

Такой тон, и речь тут не только в заявлениях Папы Коли, свидетельствуют либо о положении загнанного в угол (чего по состоянию экономики и общественным настроениям не скажешь), либо наличие гарантий внешней поддержки на таком уровне, что не страшно показать зубы», – рассуждает Тышкевич.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко заявил о том, что Белоруссия будет закупать в России только треть от своих потребностей в нефти.

Остальное будет поступать по трубопроводам из Украины и через балтийские порты и далее железнодорожным транспортом.