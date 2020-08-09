Лукашенко совершил преступление перед Союзным государством

09.08.2020, Москва, Михаил Рябов

России не следует торопиться признавать итоги президентских выборов в Белоруссии, заявил во время онлайн-марафона в Москве политолог Алексей Кочетков, ранее участвовавший в более чем 20 избирательных кампаниях как наблюдатель.

«Торопиться не надо. Главное – вернуть Белоруссию в русскую цивилизацию. Я считаю, что нужно подождать окончания, проанализировать. Седьмой срок Александра Григорьевича может стать для нас очень серьезным испытанием и проверкой на прочность. И аресты 33 представителей частного охранного предприятия может быть только началом большого пути. Я, например, тоже на «Миротворце» – и думаю, интересно, а мне безопасно в Минск ездить?» – сказал Кочетков.

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Он отверг претензии в адрес России по поводу отсутствия в Белоруссии альтернативы Лукашенко.

«Его преступление перед Союзным государством заключается в том, что он зачистил «российскую поляну». Сейчас говорят: «мы упустили». Почему упустили? Как можно упустить, если там полицейское государство с КГБ, милицией, которые 20 лет зачищали все пророссийское?!

Там один-единственный сатирик-монополист Александр Григорьевич, который «единственный друг русского народа и российского государства». Больше никого не осталось практически!

Никакой позитивной деятельностью в пользу РФ там невозможно заниматься ни с какой молодежью. Единственное – привозить сюда, куда-нибудь в приграничные области», – отметил Кочетков.