09.08.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Россия
Просмотров:

Лукашенко совершил преступление перед Союзным государством


России не следует торопиться признавать итоги президентских выборов в Белоруссии, заявил во время онлайн-марафона в Москве политолог Алексей Кочетков, ранее участвовавший в более чем 20 избирательных кампаниях как наблюдатель.

«Торопиться не надо. Главное – вернуть Белоруссию в русскую цивилизацию. Я считаю, что нужно подождать окончания, проанализировать. Седьмой срок Александра Григорьевича может стать для нас очень серьезным испытанием и проверкой на прочность. И аресты 33 представителей частного охранного предприятия может быть только началом большого пути. Я, например, тоже на «Миротворце» – и думаю, интересно, а мне безопасно в Минск ездить?» – сказал Кочетков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он отверг претензии в адрес России по поводу отсутствия в Белоруссии альтернативы Лукашенко.

«Его преступление перед Союзным государством заключается в том, что он зачистил «российскую поляну». Сейчас говорят: «мы упустили». Почему упустили? Как можно упустить, если там полицейское государство с КГБ, милицией, которые 20 лет зачищали все пророссийское?!

Там один-единственный сатирик-монополист Александр Григорьевич, который «единственный друг русского народа и российского государства». Больше никого не осталось практически!

Никакой позитивной деятельностью в пользу РФ там невозможно заниматься ни с какой молодежью. Единственное – привозить сюда, куда-нибудь в приграничные области», – отметил Кочетков.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть