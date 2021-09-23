Лукашенко создает промышленный Смерш

23.09.2021 15:08 (Мск), Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился усилить работу выявления на предприятиях «шпионов», которые передают на Запад информацию о решениях, принятых в белорусском правительстве по минимизации воздействия на экономику западный санкций.

Об этом он заявил сегодня на встрече с министром промышленности Петром Пархомчиком и заместителем премьер-министра Юрием Назаровым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что несколько мерзавцев еще кое-где остались. Они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад том, как мы пытаемся обойти санкции. Фактически шпионят и сдают эту информацию туда. Нескольких мы выявили. Сядут и надолго. Но мы их должны видеть. Единицы, но еще остались. И это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию. Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике», – сказал Лукашенко.

Тележурналист Игорь Тур обращает внимание на то, что практика уголовного наказания за промышленный шпионаж распространена во всем мире.

«Интересным будет то, назовут ли на Западе сроки за промышленный шпионаж (который карается на том же Западе неимоверно жестоко) “репрессивной политической машиной Лукашенко”?.. Вопрос риторический, конечно. Но сроки шпионам будут более чем обоснованными. Ноль политики, строго экономика», – написал Тур в своем телеграм-канале.

Поддерживающий белорусскую оппозицию российский политолог Андрей Суздальцев считает, что меры по поиску «шпионов» не дадут результатов.

«Скрыть что-то в Беларуси практически невозможно. Вся система управления течет неимоверно. И любые «схемы» по обходу санкций почти мгновенно становятся и станут известными инициаторам санкций. Причем, стоит напомнить, что корпорации и фирмы, которые готовы прийти «на помощь» белорусский «партнерам», обрекают себя на включение в санкционный список. Так что ценность информации о «схемах» колоссальна, но повторим, что закрыть все «сливы» невозможно. Слишком много в структурах управления работает людей, которые ненавидят правящий режим и ищут возможность ему навредить», – написал Суздальцев.

Лидеры белорусской оппозиции последний месяц обещают устроить общенациональную забастовку, к которой якобы готовы присоединить коллективы многих предприятий. Прошлая инициатива беглых оппозиционеров с треском провалились.