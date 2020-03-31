Лукашенко создал огромные проблемы работающим в РФ белорусам

31.03.2020, Москва, Елена Острякова

Россия не собиралась изначально закрывать границу с Белоруссией. Это произошло потому, что белорусский президент Александр Лукашенко оказался соблюдать общие для двух стран меры предосторожности.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопросы возникли неожиданно. Я связывался с людьми, которые в курсе, как изначально принималось решение. Сначала планировалось сделать общий санэпидконтур России и Белоруссии по единым условиям. Но Лукашенко сказал, что у него все будет по-своему. Он сам справится», – рассказал полковник.

Он считает необходимым предусмотреть особые условия пересечения границы для белорусов, которые работают на российских предприятиях по аналогии с ЛДНР.

«Лукашенко создал огромную проблему белорусам, которые ездят работать в Россию. Эту проблему нужно решать. С ЛДНР, слава богу, решили, Константину Затулину низкий поклон. Мишустину, который тут же подрихтовал постановление, еще больший поклон.

Рано или поздно России с Белоруссией придется решать что-то интересное, а не то, что хочет Лукашенко. Сейчас на КПК карантин, а когда откроются предприятия в Брянской, Псковской и Смоленской областях, люди, которые на работу туда ездят с Витебска, Могилева, Гомеля, надо их как-то пропускать через эти режимы», – сказал Трухан.