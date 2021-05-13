Лукашенко, «спасаясь от Кремля», готовит назарбаевский вариант транзита власти

13.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Если президент Белоруссии Александр Лукашенко сейчас останется без публичной поддержки Кремля, то он потеряет власть в течение двух месяцев.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель аналитического центра BelarusSecurityBlog, оппозиционный политолог Андрей Поротников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас есть два сценария этого транзита [власти]. Первый сценарий – это сценарий кремлёвский, в котором места для Лукашенко нет, в принципе, ни в каком виде. И второй сценарий – это сценарий, который бы хотел продвинуть сам Александр Лукашенко. Ориентировочно можно предположить, что это что-то типа казахстанского варианта. И вот, как раз спор между тем, по какому пути пойдёт транзит власти в Белоруссии – на сегодня главный вопрос в белорусско-российских отношениях, и главный конфликт идёт как раз вокруг этого.

В старые времена Лукашенко мог бы просто игнорировать позицию Кремля и сделать так, как он считает нужным. Сейчас ситуация кардинальным образом поменялась, потому что Кремль является единственным легитиматором Лукашенко в качестве правителя. То есть, если он теряет публичную поддержку Кремля, в течение двух месяцев он теряет власть. Это полная аксиома», – заключил Поротников.