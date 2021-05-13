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13.05.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Лукашенко, «спасаясь от Кремля», готовит назарбаевский вариант транзита власти

Новости УкраиныЕсли президент Белоруссии Александр Лукашенко сейчас останется без публичной поддержки Кремля, то он потеряет...

Если президент Белоруссии Александр Лукашенко сейчас останется без публичной поддержки Кремля, то он потеряет власть в течение двух месяцев.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель аналитического центра BelarusSecurityBlog, оппозиционный политолог Андрей Поротников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас есть два сценария этого транзита [власти]. Первый сценарий – это сценарий кремлёвский, в котором места для Лукашенко нет, в принципе, ни в каком виде. И второй сценарий – это сценарий, который бы хотел продвинуть сам Александр Лукашенко. Ориентировочно можно предположить, что это что-то типа казахстанского варианта. И вот, как раз спор между тем, по какому пути пойдёт транзит власти в Белоруссии – на сегодня главный вопрос в белорусско-российских отношениях, и главный конфликт идёт как раз вокруг этого.

В старые времена Лукашенко мог бы просто игнорировать позицию Кремля и сделать так, как он считает нужным. Сейчас ситуация кардинальным образом поменялась, потому что Кремль является единственным легитиматором Лукашенко в качестве правителя. То есть, если он теряет публичную поддержку Кремля, в течение двух месяцев он теряет власть. Это полная аксиома», – заключил Поротников.

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