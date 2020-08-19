Лукашенко спасёт только решительная Контрреволюция – Стрелков

19.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, сделав ставку на русофобию, перед самыми выборами нанёс удар по России и тут же получил нож в спину от собственных «литвинов», которых сам взрастил за 26 лет нахождения у власти.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил бывший командир ополчения Донбасса, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Он должен отречься от этого курса, от этой литвинизации, причём, это сделать открыто и публично. Он должен признать ошибки, он должен перестать поддерживать «уважаемых» киевских партнёров, он должен признать вхождение Крыма в состав РФ, он должен осудить карательную операцию на Донбассе, которую проводят украинские нацики.

Должен назвать киевский режим теми словами, которые он заслуживает, что там засели укронацисты, сепаратисты и русофобы, бандеровцы, каратели. Он должен это сказать и сделать.

Если он этого не скажет и не сделает, публично об этом не заявит, кто ж ему поверит? Если он это сделает, то у него есть возможность против революции противопоставить революцию, контрреволюцию», – заявил Стрелков.

«Революция и контрреволюция – это активные действия, борьба двух идеологий. Сейчас у Лукашенко никакой идеологии нет, кроме сохранения власти и формальной независимости. Причём, он прогадил и то, и другое.

Он перед самыми выборами нанёс удар по одному «врагу» и получил нож в спину от тех, кого 26 лет взращивал, от своих собственных литвинов. Но я думаю, он этого не сделает», – добавил экс-командир ополчения.