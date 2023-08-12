Лукашенко – спортсменам: Выиграете у России – будем в шоколаде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусских спортсменов не расстраиваться от того, что их не допускают на международные соревнования – и сосредоточиться на победах над российскими коллегами.

Об этом он заявил на встрече с работниками Минского аэропорта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А чего он (уровень – ред.) упадет, если вы будете выигрывать у одной страны – России. Выиграете у России – мы будем в шоколаде, и мы вам будем платить, будем вас поддерживать и так далее. Россияне для нас сегодня – основные конкуренты. И мы пока до них не дотянулись. Они на первом месте и золотых медалей у них в два или три раза больше. Поэтому нет никаких проблем для спортсменов. Идите, тренируйтесь и выигрывайте», – сказал Лукашенко.

Он считает, что белорусов не допускают на соревнования, потому что западные спортсмены боятся конкуренции, и призвал ждать соревнований в рамках БРИКС.

«Рано или поздно вынуждены будут нас вернуть в международный чемпионат. Если только в БРИКС, мы сразу присоединимся к этим соревнованиям. И многие страны присоединятся. И олимпийское движение, которое есть сейчас (Бах возглавляет), развалится. Потому что все борются за деньги – реклама. А чем больше зрителя – по полтора миллиарда в Индии и Китае, – вот вам и реклама, вот вам и деньги. Поэтому они тоже там в МОК не дураки. Они понимают, что еще таких несколько шагов и они развалят это движение», – заключил Лукашенко.