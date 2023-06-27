Лукашенко справился с Пригожиным. Получится ли в следующий раз?

В России сегодня очень ждали выступления Александра Лукашенко по поводу неудавшегося мятежа ЧВК «Вагнер», в умиротворении которого лидер союзного государства сыграл значительную роль. Ведь вчерашнее вечернее обращение Владимира Путина оставило ощущение недосказанности.

Батька высказался по ситуации дважды: на вручении генеральских погон высшему офицерскому составу и на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным. И если на первом мероприятии белорусский лидер сосредоточился на международном контексте российского кризиса и фальстарте другого белорусского мятежа, который готовила беглая оппозиция, то на встрече с Хрениным, наконец, поделился подробностями.

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«К утру субботы с 8 часов утра мне уже поступает тревожная информация о ситуации в России. Мне докладывают: президент Путин хочет связаться. Пожалуйста. Договорились в полдесятого, что мы переговорим в любое удобное для него время. Когда в 10 он выступил, в 10.10 позвонил и подробнейшим образом проинформировал меня о ситуации. Задал несколько вопросов, в том числе и про противодействие этому, и понял, что ситуация сложная. Не буду конкретизировать эту часть разговора. Самое опасное, как я понял, – это не в том, какая она была, ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял: принято жестокое решение (оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина) – мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: «Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет». Я спрашиваю: «Где он?» – «В Ростове». Я говорю: «Хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться». Он в очередной раз говорит: «Это бесполезно». Я говорю: «Хорошо, подожди». Где-то мы разговаривали, наверное, с полчаса. Потом он меня проинформировал, что на фронте. Помню его слова: «Ты знаешь, а на фронте, как ни странно, лучше, чем когда-либо было». Я говорю: «Вот видишь, не все так печально».

В 11 часов… Надо было еще эти телефоны найти… Говорю: «Как с ним связаться? Дай телефон». Он говорит: «Скорее всего, у ФСБ есть телефон». Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом. В 11.00 Пригожин мгновенно снял трубку. Разговор – эйфория. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать. Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии, – я с ним веду этот диалог. Я говорю: «Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то, что встречаться – по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки». Молчит.

«Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!». Я говорю: «На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то, что войска (мне об этом Путин долго говорил) отвлечены на соответствующем фронте». Подумай, говорю, об этом. «Нет!» – такая вот эйфория. Долго я его убеждал. И в конце сказал: «Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России». «Пойдем на Москву, нам нужна справедливость. Мы воевали, мы честно воевали. Вы же, Александр Григорьевич, знаете, как мы воевали». – «Знаю». Конечно, я не могу в СМИ давать то, о чем мы говорили. Мы с ним вели очень серьезные переговоры. Генерал Хренин с ним встречался не единожды, и мы спокойно поддерживали, чем могли (а могли многое) и многое сделали. И в этом отношении Шойгу немало сделал. То есть, он занял свою нишу там, где он может чего-то сделать», – рассказал Лукашенко.

Он дал отнюдь не бравурную оценку произошедшему и отметил, что, если бы рухнула Россия, «все бы остались под обломками и погибли».

«Ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев», – сказал белорусский президент.

Он отметил, что сейчас в России «многие ура-патриоты» задним числом оживились и требуют от президента жестких мер, но 23 июня в критические часы мужество продемонстрировали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и Патриарх Кирилл.

Он признался, что ему больно было наблюдать за событиями в России, и его чувства разделяло большинство белорусов, «потому что Отечество одно». Лукашенко 23 июня привел свою армию в полную боевую готовность. По его словам военные, силовики и их семьи восприняли это «с пониманием и даже с каким-то энтузиазмом».

Что касается бойцов ЧВК «Вагнер», которые уже прибывают в Белоруссию, Лукашенко собирается их использовать для укрепления безопасности своей страны.

«Сейчас много разговоров и болтовни: «Вагнер, Вагнер, Вагнер». Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой – штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять. Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим», – сказал Лукашенко Хренину.

Екатеринбургский блогер Сергей Колясников считает, что в Белоруссии будет создана новая более мощная ЧВК на основе «Вагнера».

«Задача ЧВК «Вагнер» теперь обучить армию Белоруссии. По словам самого Лукашенко численность армии Белорусии в условиях мирного времени – 75 тысяч человек. Через несколько этапов мобилизации можно нарастить до 500 тысяч. Судя по всему, таковой и будет численность перерожденного ЧВК «Вагнер». А назвать можно ЧВК «Шостакович», – написал Колясников в своем тг-канале.

Военкор Дмитрий Стешин объясняет, чем могут быть полезны «вагнера» для Минска.

«Армия РБ никогда не воевала. Это факт, никакого боевого опыта у нее нет. Мы-то с двумя Чечнями, 080808, Сирией – с трудом собрались в кучу, по ходу выяснив направления, по которым отстали от передовой военной мысли. За Белорусскую армию известно, что там проблемы с модернизацией техники. Хотя, по цифрам, выглядит внушительно – 1,5 артсистем, 600 танков, 880 БМП. И все это советское, модернизировалось по два десяка Т-72 в год. Но есть и интересное – РСЗО “Полонез” с дальностью стрельбы 300 км, совместная с китайцами разработка. Если надо и Варшаву накроет, там по прямой 183 км. Но вот управляться всем этим добром на современной войне, там умеют теоретически. Ну, научат и практике. К осени Бандерштад окончательно навоюется, и гнойник нужно будет выдавливать, хорошо бы в Польшу и дальше», – прогнозирует Стешин.

Политолог Максим Жаров опасается, что откровениями Лукашенко навлечет на свою голову неприятности в России.

«Судя по речам Лукашенко, на этой неделе внутриполитической угрозой в России будет объявлен уже он. Потому что такой д’артаньянинг в его исполнении закономерно приведет к росту его внутрироссийского рейтинга. Тем самым Лукашенко указывает Кремлю, как именно надо решать проблему-2024. Вряд ли в Кремле ему это просто так простят», – пишет он.

С Жаровым косвенно соглашается телеведущий Максим Шевченко.

«Без папы, короче, неразумные подростки перессорились, характерами не сошлись, надулись друг на друга, до драки дело дошло… Но папа пришел с работы и всех рассудил, всем раздал должное», – поясняет он суть речей Лукашенко.

А вот журналист Аббас Джума считает, что Батька все сказал корректно.

«Интересно, Лукашенко не стал обвинять во всем исключительно Пригожина. Вместо этого, Батька подчеркнул сложность образовавшейся ситуации, которая была запущена сторонами конфликта, за что все мы и поплатились. Вывод, лечите зубы до того как появилась острая боль и необходимость обращаться к стоматологам», – отметил он.

Политтехнолог Андрей Перла восхищен:

«Рассказ Лукашенко о том, как он разговаривал с Пригожиным – это, помимо всего прочего, блистательная классика самопрезентации. Это большое искусство, на самом деле, так вести рассказ о себе самом, чтобы у собеседника, слушателя, публики не возникло бы и тени сомнения в твоей правдивости. Тончайшая грань между хвастовством и точным позиционированием по отношению к настоящему герою. Точнейший баланс фактов, описаний и оценок. В меру героического пафоса (Москву защищали бы как в 41-м) Великий, все-таки, политик. Величайший», – рассыпается в комплиментах Перла.

Скептики, между тем, предрекают Лукашенко не только выгоды от передислокации «Вагнера», но и проблемы из-за тяжелого характера Пригожина.

«Лукашенко не справится с Пригожиным», – считает бывший сотрудник президентской администрации и бывший руководитель информационного агентства «Регнум» Модест Колеров.

Он является давним критиком Лукашенко – в свое время Батька репрессировал журналистов Колерова, отстаивавших идею воссоединения Белоруссии с Россией. В Минске им не простили покушения на местную самостийность и критику многовекторности.

Вот и сейчас работающий на белорусскую власть политолог Алексей Дзермант резко реагирует на пророчество Колерова.

«Чванливое кликушество. Лукашенко справился с мятежом в 20-м, и с Колеровым тоже. Найдет подход и к Пригожину», – обещает Дзермант.

Политолог Богдан Безпалько считает прогноз Дзерманта слишком самоуверенным.

«Лукашенко «справился» с Колеровым… Было, когда арестовали публицистов по «делу Регнума». Но эти публицисты предупреждали, что Лукашенко заиграется, а Лукашенко это игнорировал. Если бы послушался колеровских, то не было бы протестов в 2020 года», – напоминает Безпалько.