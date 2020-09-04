Лукашенко стал пранкером и подставил Москву

04.09.2020, Москва, Елена Острякова

Российские эксперты и журналисты скептически оценили достоверность якобы перехваченного белорусскими спецслужбами телефонного разговора, где двое мужчин из Варшавы и Берлина говорят о том, что версия об отравлении российского блогера Алексея Навального является намеренной фальсификацией с целью отвлечь президента РФ Путина от ситуации в Белоруссии.

«Если честно, то эти разговоры больше похожи на какой-то пранк», – написал в своем телеграм-канале журналист «Раша Тудей» Константин Придыбайло.

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«Вован из Варшавы и Лексус из Берлина ведут диалог из фильма «Ошибка резидента»

И Путин должен это слушать?», – пишет журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

«Сначала Вован и Лексус разыграли Лукашенко. Теперь сам Лукашенко стал пранкером», – комментирует эксперт Комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян.

«Батька, конечно, лихо подставляет Москву своим колхозным пиаром. Теперь понимаю, почему Мишустин с таким страдальческим лицом слушал Лукашенко. Сразу понимал, какой товар толкает этот купец», – считает журналист радио «Комсомольская правда» Роман Голованов.

«Мне напоминает игру спецслужб. Но вот я лично не верю в этот разговор. Кто с кем говорит? Да много просто так говорят», – написал политтехнолог Владислав Рогимов.

«Винтажный такой разговор получился. Как из советских фильмов про ЦРУшников. Правда, разговор на самом деле был, только с другими действующими лицами. А это – для симметрии, из уважения к партнеркам», – как смог, объяснил происходящее близкий к МИД Белоруссии политолог Алексей Дзермант.

Секретная схема прослушки, с помощью которой был перехвачен «разговор Варшавы и Берлина»