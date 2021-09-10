Лукашенко стал символом белорусского сепаратизма – депутат-единоросс

10.09.2021 23:14 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Единственной действенной мерой, которая позволит наполнить смыслом Союзное государство, является ликвидация сепаратизма в Белоруссии, во главе которого стоит президент Александр Лукашенко со своей вертикалью власти.

Об этом в эфире блога «Национальный курс» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Федорова, в Белоруссии должны быть созданы союзные органы управления, которые стали бы правопреемниками СССР.

«Восстановление отечества – это система, и Лукашенко является уже символом сепаратизма. Даже если он, грубо говоря, Штирлиц в ряду врага, он сам по себе уже наработал мясо и имидж за 25 лет. Помните, первая его присяга была под откровенно профашистским знаменем в парламенте Белоруссии. Он за это время стал символом сепаратизма, который не развился, который белорусский народ не поддержал, но от символа уже никуда не уйти, потому что под него выстроена уже государственная система, правоохранительная система, правовая система. То есть, вверху американцы, дальше сепаратистская Белоруссия. Я неплохо отношусь к Лукашенко – самое главное он протянул время, это он молодец, для нас, для отечества. Но, с точки зрения восстановления отечества, он неприемлемая фигура по объективным показателям. Даже если он передумает, расскажет, что он 25 лет работал в подполье Советского Союза на территории оккупированной Белоруссии или еще что-то. Исходя из этого и надо действовать, понимать ситуацию, как она идет. То есть, надо продавливать вопросы власти. И суть продавливания вопросов власти в Белоруссии – это замена власти сепаратиста Лукашенко с его сомном сепаратистских органов власти, то есть, Верховный Совет, суд, правительство и так далее, на органы власти Союзного государства. Не России, а Союзного государства как правопреемника Советского Союза. Только опираясь на такую конструкцию, мы сможем там получить положительный результат», – заявил Федоров.